Auch wenn die UWG mit Ablauf dieser Legislaturperiode ihre Arbeit im Altenberger Gemeinderat beendet, kann von Endzeitstimmung keine Rede sein. Nach wie vor bringen sich die beiden Ratsmitglieder Helma Reer und Peter Nemitz in die politische Diskussion ein. Nun stellten sie einen Antrag zum Rathausneubau vor. Zwar können sich Reer und Nemitz durchaus Variante 2a vorstellen – allerdings mit einer ganz entscheidenden Änderung: Auf eine Tiefgarage unter dem heutigen Parkplatz vor dem Bürgerhaus sollte nach Ansicht der UWG verzichtet werden. Variante 2a sieht vor, das Rathaus am heutigen Standort zu bauen.

Keinen Sinn

Am kommenden Montag (21. September) soll in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Grundsatzbeschluss zum Neubau des Rathauses fallen.

„Es macht keinen Sinn, zunächst eine Verkehrsberuhigung des Ortskerns durch Investitionen im zweistelligen Millionenbereich umzusetzen (Südumgehung, Umbau Boakenstiege und Bahnhofstraße), um dann durch eine Tiefgarage im Quartier der Generationen den Verkehr wieder in die Ortsmitte zu holen“, heißt es in dem Antrag von Helma Reer und Peter Nemitz. Alternativ könne Parkraum auf dem Gebiet der Johannesschule geschaffen werden. In der Nähe des neuen Rathauses reichten wenige Parkplätze aus – unter anderem für Behinderte und die Polizei.

Parkraumkonzept

Die UWG setze sich für eine Entwicklung eines Parkraumkonzeptes ohne Tiefgarage ein.

Mit Blick auf den Rathausneubau müsse zudem die zunehmende Digitalisierung berücksichtigt werden. „Sollten mittelfristig Räumlichkeiten frei werden, muss schon bei der Planung eine Nachnutzung (Vermietung) ohne Aufwand realisierbar sein“, so die UWG weiter.

Museum Zurholt

Des Weiteren setzt sich die Unabhängige Wählergemeinschaft seit Monaten dafür ein, das Museum Zurholt, das sich derzeit an der Lindenstraße befindet, ins Zentrum zu holen und in ein neues Bürgerzentrum zu integrieren.

Die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses beginnt am Montag (21. September) um 19 Uhr im Forum der ehemaligen Ludgeri-Hauptschule.