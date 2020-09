Nachhaltig pilgern rund um Hansell

Am 26. September (Samstag) machen sich die beiden Katholischen Frauengemeinschaften (Kfd) Hansell und Altenberge auf einen gemeinsamen Pilgerweg, zu dem alle Singles, Alleinerziehende, Familien, Männer, Frauen und Kinder zum Mitgehen eingeladen sind. Der Fokus liegt in und um Hansell. Der Start erfolgt um 10 Uhr an der Hanseller Kirche. Von dort aus machen sich alle Teilnehmer auf den Pilgerweg mit fünf Stationen. Die gesamte Laufstrecke beträgt sieben Kilometer.

Folgende Stationen werden angesteuert. Erste Station bei Familie Hangmann, Hansell 109. Die zweite Station ist bei Familie Wessling, Hansell 156. Weiter geht es zu Orchideen Maier, Hansell 155. Dort findet auch das gemeinsame Mittagspicknick statt. Jeder bringt hierfür sein eigenes Essen und Getränke mit. Alles wird unter den Bedingungen der Pandemie durchgeführt.

Biohof Hilge

Nach der Pause wird weiter gepilgert zum umgebauten Haus von Familie Joster-Wantia. Der Abschluss findet auf dem Biohof der Familie Hilge, Hansell 2, statt. Es ist jederzeit möglich, an den einzelnen Stationen einzusteigen. Um zu erfahren, wo sich die Pilgergruppe gerade befindet, ist Elisabeth Pelster unter der Telefonnummer 01 63/719 34 25 erreichbar.

Unterwegs gibt es Aktionen zum Thema Klimaschutz. An den Stationen wird gezeigt, was Klimaschutz, nachhaltige Landwirtschaft und vieles mehr bedeuten. Es wird Stationen geben, wo nachhaltiges Bauen und Wirtschaften umgesetzt und zu erleben sind.

Klimaschutz

Der Endpunkt wird die Kirche in Hansell sein. Ein Vorbereitungsteam der beiden Kfd-Verbände hat sich getroffen, um diesen Pilgertag für alle zu einem nachhaltigen und schönen Tag zu machen. Der Pilgerweg findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, sodass, wer möchte, sich auch morgens noch entschließen kann, mitzukommen.

Pilgerweg

Weitere Infos für Hansell bei Marianne Woestmann, Telefon 0 25 05/12 64, und für Altenberge bei Christine Hunger, Telefon 0 25 05/948 93 30, und Paula Langer, Telefon 0 25 05/23 11. Für Altenberge kann ein Fahrdienst ab Parkplatz Bergstraße eingerichtet werden, hier ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.