Selbst wer sich in Bescheidenheit übt und selbstkritisch zugibt, kein Brad Pitt zu sein sowie keine zweite Angelina Jolie finden zu wollen, muss erfahren, dass Partnersuche per Kontaktanzeigen seine Tücken hat. Sebastian, Hauptfigur in Christoph Hochbahns Buch „Fraugöttinnochmal“, muss das sehr schnell erkennen. Der Protagonist, ein Werbetexter aus Münster, steckt den Kreis der in Frage kommenden Kandidatinnen recht weit. Eine Erfolgsgarantie ist das nicht. Kurzweilig und amüsant beschreibt der Autor in dem Roman illustre Charaktere, die Sebastians Weg während seines Selbstvermarktungsfeldzuges kreuzen.

Das Veranstaltungsformat „Freitags-Lounge“ der Gemeinde Altenberge in Kooperation mit Kulturwerkstatt und Kulturring ging mit Hochbahns Lesung in die zweite Runde. Die Fangemeinde saß um 20 Uhr bei akzeptablen Temperaturen erwartungsvoll im gemütlichen Garten von Paul Winz. „Wir hoffen auf einen goldenen Herbst“, betonte die Kulturbeauftragte Franziska Mahlmann bei der Begrüßung. Sämtliche Events der Reihe sollen bis zum 30. Oktober unter freiem Himmel stattfinden.

Heimelige Atmosphäre

Ron Lechtenberg , exzellenter Blues-Gitarrist, bereicherte mit Songs wie „Mary Jane’s last dance“ von Tom Petty oder „Nowhere man“ der Beatles den Abend. Windlichter, Feuerschalen und Lichterketten verbreiteten eine heimelige Atmosphäre.

Christoph Hochbahn ließ seinen Helden die Ups and Downs der Partnersuche erleben. Foto: Rainer Nix

Hochbahn schildert die Dating-Tour Sebastians in leuchtenden Farben. Da tauchen Frauen wie Cornelia auf, die ihn gleich ihren Eltern vorstellen will und sauer ist, wenn er sich mal nicht bekochen lassen möchte. Auch das Gespräch über Rockmusikhelden der Jugendzeit, AC/DC versus Suzie Quatro, lässt es keineswegs knistern. Nicht nur im Stadtmagazin, auch im Internet preist Sebastian seine charakterlichen Vorzüge an. Doch wer ist er eigentlich? Nur ein selbstverliebter Typ oder der Traummann jeder Single-Frau. Manch eine versucht das herauszufinden.

Odyssee durch das Universum

Pointenreich bringt Christoph Hochbahn die Suchenden zum Leuchten. Nette Schrullen, manchmal nervig und auch esoterische Ambitionen finden sich da. Angelika liebt philosophische Ausflüge. Sie fabuliert von Drachen- und Hasenwolken, erfindet neue Sternbilder und möchte den Rausch der Farben beim „Indian Summer“ in Kanada erleben. Letzteres ist durchaus ein reizvoller Wunsch.

Das Publikum begleitete Sebastian gern auf seiner Odyssee durch das Universum bei der Suche nach einer netten, gebildeten, nicht unansehnlichen und gut riechenden Partnerin, mit der er glücklich werden möchte.