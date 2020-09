Die Aktion Stadtradeln kommt in Altenberge sehr gut an: In der ersten Aktionswoche sind 153 Radelnde in 37 Teams schon 16 767 Kilometer geradelt. „Und haben damit circa 2,5 Tonnen CO gespart, wenn sie das Auto mit dem Rad getauscht haben. Das sind wirklich beeindruckende Ergebnisse“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Und dabei handelt es sich noch um vorläufige Zahlen, da einige Teams ihre gefahrenen Kilometer noch nachtragen müssen.

Spitzenreiter bei den Einzelfahrern ist ein Mitglied aus dem Team TuS Altenberge mit 418 gefahrenen Kilometern, knapp gefolgt von einer Radfahrerin aus dem Team „Fietzen Miezen“ mit 417 Kilometer.

Die meisten Kilometer legte das Team Stahlrösser mit E-Schub in der ersten Woche zurück. Es waren 3033 Kilometer. Dicht gefolgt von dem Team „Fietzen Miezen“ mit 2711 Kilometer.

Auch bei der Bewertung „Fahrradaktivstes Team mit den meisten Kilometer pro TeilnehmerIn“ liegen die „Fietzen Miezen“ an zweiter Stelle, direkt hinter dem Team TuS Altenberge.

„Das Klima-Management der Gemeinde Altenberge ist begeistert von der Aktivität der Radelnden und ihrem Beitrag zum Klimaschutz“, so die Pressemitteilung abschließend.