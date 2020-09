Keine Chance für große Häuser

In der Regel sind es nur wenige Zuhörer, die an einer Ausschuss-Sitzung teilnehmen. Wenn es allerdings um Vorhaben geht, die sich direkt vor ihrer Haustür oder in unmittelbarer Nachbarschaft abspielen, steigt das Interesse sprunghaft. Erst recht, wenn es sich um ein größeres Bauprojekt handelt: Im konkreten Fall ging es in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses um eine Bauvoranfrage für die Errichtung von zwei Appartementhäusern an der Straße Zum Gründchen. Nach einer Viertelstunde verließen die Zuschauer den Sitzungssaal (das Forum der Ludgeri-Hauptschule) mit folgendem Ergebnis: Die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses erteilten der Bauvoranfrage einstimmig eine Absage.

Bauvoranfrage

Die Besonderheit bei diesem Fall: Für diesen Bereich von Altenberge existiert kein Bebauungsplan, der eine bestimmte Bauform vorschreibt, umriss Bauamtsleiter Christoph Rövekamp die Lage. Somit komme in diesem Fall § 34 des Baugesetzbuches ins Spiel. Wenn keine festen Vorgaben bestehen, wie in einem Gebiet gebaut werden soll, sei die bestehende Bebauung gleichzusetzen mit einem Bebauungsplan.

Versiegelung

Und in diesem Punkt fügen sich die beiden geplanten beiden Häuser nach Ansicht der Gemeinde nicht in die Umgebung ein. So wurde unter anderem ein Vergleich der Grundflächenzahl vorgenommen. Das Ergebnis: Im derzeitigen Bestand werden durchschnittlich 23 Prozent eines Grundstückes versiegelt – bei dem geplanten Neubau wären es 38 Prozent. „Das ist eine deutliche Zunahme, die sich nicht in die Umgebung einfügt“, so Christoph Röwekamp in seinen Erläuterungen. Auch die geplante Traufhöhe weiche erheblich von der im Bestand befindlichen Häusern ab. Diese betrage derzeit sechs bis sieben Meter. Bei den Appartementhäusern liege die Traufhöhe bei bis zu 11,80 Metern.

Eine grundsätzliche Bebauung lehnen die Kommunalpolitiker für dieses Grundstück nicht ab, allerdings nicht in dieser Dimension, so die einhellig Meinung.

Nicht zum ersten Mal befassten sich die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses mit diesem Grundstück: Vor zwei Jahren gab es für das Areal bereits Pläne – und zwar für den Bau von zwei Einfamilienhäusern. Diesem Vorhaben gab die Politik damals grünes Licht. Doch anschließend folgte ein Eigentümerwechsel für das Grundstück – und nun die erneute Bauvoranfrage.