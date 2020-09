Altenberge -

Von Rainer Nix

Wandern vor der eigenen Haus – das ist natürlich schon immer in Altenberge möglich. Doch nun gibt es zwei ausgeschilderte Wanderrouten. Am Gelände des Heimathauses wurden nun zwei entsprechende Routen-Hinweise angebracht. Die beiden Wanderwege heißen „Speicherrunde“ und „Kirchblickrunde“. In der „Langversion“ beträgt die Streckenlänge etwa zehn Kilometer.