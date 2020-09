Am 2. Oktober findet das nächste Konzert der „Freitags-Lounge“-Reihe in Pauls Garten an der Kulturwerkstatt statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die ausgebildete Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin Lea Christiansen führt an diesem Abend durch ein Potpourri aus Chansons, Musical- und Filmsongs, die sie zu einem neuen erzählerischen Stoff verwebt. Begleitet wird sie von Frank Harbour aus Münster am E-Piano.

Chansons

Für Harbour, den die Altenberger schon aus der Formation BlueSwing kennen und dessen musikalische Heimat der Jazz ist, ist es noch immer ein Ausflug in ein ungewohntes Genre. Als Formation LuF – Lea und Frank – spielen Christiansen und Harbour erst seit etwa einem Jahr zusammen.

Filmsongs

Während des Corona-Lockdowns probten sie in Altenberge in Räumlichkeiten des Familienbündnisses, daher ist es nun umso schöner, dass ihr erster Auftritt nach dem Lockdown in der feuerbeschienen Atmosphäre der Altenberger Freitags-Lounge stattfinden kann. Veranstalter sind die Gemeinde Altenberge, der Kulturring und die Kulturwerkstatt Altenberge.

Der Eintritt ist frei. Wegen begrenzter Plätze ist aller-dings eine Anmeldung erforderlich bei Franziska Mahlmann unter der Telefonnummer 0 25 05/82 20 oder per E-Mail an franziska.mahlmann@altenberge.de.