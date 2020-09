Der perfekte Abschied

Standing Ovations, La Ola am Straßenrand und immer wieder Applaus – einige wohl unvergessliche Minuten erlebte am Montagabend Bürgermeister Jochen Paus . Jung und Alt, Klein und Groß hatten sich verabredet, um den scheidenden Bürgermeister auf dem Weg zu seiner letzten Ratssitzung in Empfang zu nehmen. Abordnungen zahlreicher Vereine und Institutionen – vom TuS bis zur KG St. Johannes, von der Feuerwehr bis zur Kulturwerkstatt hatten sich an den Straßen Am Hang und Zum Gründchen bis zum Hallenbad aufgestellt, um Jochen Paus zu empfangen. „Ich bin überwältigt“, so der Bürgermeister beim Blick in die Gesichter der Altenberger.

200 Sitzungen

Die Überraschung war also gelungen: Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung hatten die Idee, Jochen Paus von seinem Zuhause abzuholen und in einem Spalier zur Hauptschule zu begleiten, wo die für ihn letzte Ratssitzung als Bürgermeister stattfand.

Überraschung gelungen 1/13 Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung, mit Manfred Leuker (M.) und Stephan Wolff (Kämmerer) Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

Zahlreiche Vereinsvertreter empfingen Bürgermeister Jochen Paus auf dem Weg zur letzten Ratssitzung. Foto: mas

„Wir haben ein gewaltiges Pensum absolviert“, blickte Jochen Paus zu Beginn der letzten Sitzung der Ratsperiode zurück. In den vergangenen sechs Jahren waren es rund 200 Sitzungen, an denen Paus teilgenommen hat. In dieser Zeit „hast du wegweisende Projekte auf den Weg gebracht“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende Sigrid Schulze Lefert. „Dein Sachverstand wird uns fehlen.“ Es sei auch sein Verdienst, „dass unsere Gemeinde so gut dasteht“, sagte Schulze Lefert. Zudem hob sie die Nähe von Jochen Paus zu den Bürgern hervor. „Jeder Altenberger konnte auf dem kleinen Dienstweg zu dir kommen.“

Guter Bürgermeister

Auch wenn die SPD zwar inhaltlich „natürlich nicht immer“ auf einer Linie mit dem scheidenden Bürgermeister gewesen sei, habe die Zusammenarbeit Spaß gemacht“, stellte Ulrike Reifig , die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, heraus. Paus habe unter anderem dafür gesorgt, „dass sich die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt in den vergangenen Jahren so gut entwickelt haben“, so Reifig. „Jochen Paus war ein guter Bürgermeister für diese Gemeinde.“

Auch Helma Reer (UWG) und Jochen Hüsing (FDP-Ortsvereinsvorsitzender) lobten die Arbeit von Jochen Paus. „Das Rathaus stand immer für alle offen“, sagte die UWG-Fraktionsvorsitzende Helma Reer. „Die Zusammenarbeit war toll.“

Respekt

Für den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Werner Schneider war Jochen Paus „ein Bürgermeister mit Leib und Seele, der Spuren hinterlassen hat“. Mit „Respekt“ sei er allen politischen Parteien begegnet. Zudem habe er „klare Kante gegen Rechtsextremismus“ gezeigt. Es sei ihm ein großes Anliegen gewesen, Flüchtlinge zu integrieren. Für Schneider steht fest: Jochen Paus war „nahe dran am optimalen Bürgermeister. „Du warst nur in der falschen Partei.“