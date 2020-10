Täglich 900 Pendler

Altenberge -

20 zusätzliche Park-& Ride-Stellplätze wurden nun offiziell in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof freigegeben. Dort können Bahnpendler ihre Autos abstellen. Die Parkplätze grenzen an den neuen „Sonderpreis-Baumarkt“, der in dieser Woche eröffnet hat. Direkt am Bahnsteig gibt es 65 Parkplätze. Da die Zahl der Pendler in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, wurden dringend weitere Parkplätze benötigt.