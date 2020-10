Fahrradrouten planen mit Naviki: Die beliebte App zur Fahrradnavigation aus dem Münsterland war Gegenstand eines Vortrags- und Frage-Abends des Heimatvereins Altenberge. Vorsitzender Franz Müllenbeck freute sich über das große Interesse der Mitglieder. Alle Plätze, die gemäß den Hygiene-Vorschriften verfügbar waren, waren belegt, schreibt der Heimatverein in seiner Pressemitteilung. In der zweieinhalbstündigen Veranstaltung erfuhren die Teilnehmer zuerst Grundlagen zu den Hintergründen und Funktionsweisen von Navigations-Apps. Danach wurde es konkret. Funktionen, Möglichkeiten, aber auch Grenzen der App-Navigation wurden direkt in Live-Demos vorgestellt. Die Teilnehmer konnten die Schritte an ihren eigenen Smartphones nachvollziehen und Fragen stellen. Das Gelernte kann hoffentlich bald noch an sonnigen Herbsttagen angewendet werden, so der Heimatverein abschließend in seiner Pressenotiz.