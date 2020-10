Die Beweisaufnahme war bereits beendet. Vier Zeugin wurden in dieser Phase angehört. Die Staatsanwältin bereitete sich schon auf ihr Plädoyer vor. Im Verlauf des Verfahrens hatten sich der Angeklagte – ein 70 Jahre alter Rentner aus Nordwalde – und sein Verteidiger vor dem großen Sitzungssaal des Amtsgerichts Steinfurt mehrmals beraten. Immer wieder musste die Richterin den Prozess am Donnerstag deshalb unterbrechen.

Gerade noch rechtzeitig stellte der Verteidiger dann die Frage an die Staatsanwältin, ob sie damit einverstanden wäre, dass sein Mandant den Einspruch zurücknehmen und den Strafbefehl annehmen könne. Nach einer kurzen Pause willigte die Anklage ein. Der Beschuldigte war wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Am 9. Januar (Donnerstag) gegen 15.40 Uhr wollte ein 54 Jahre alter Mann aus Nordwalde mit seinem Volvo auf der L 510 (Altenberger Straße) von Borghorst in Richtung Altenberge in Höhe der Bushaltestelle Lutte nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste der Volvo-Fahrer anhalten. Plötzlich fuhr ein Opel Meriva auf ihn auf, fuhr dann wenige Meter rückwärts und setzte seine Fahrt im langsamen Tempo Richtung Altenberge fort. Am Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Fahrer erlitt ein Beschleunigungstrauma der Halswirbelsäule.

„Drei Monate lang hatte ich Schmerzen in der Schulter“, erklärte das Unfallopfer und ergänzte, dass der Angeklagte ihn einige Tage nach dem Unfall zu Hause besucht habe. „Ich hatte den Eindruck, dass er die Wogen glätten wollte.“

Der 70 Jahre alte Angeklagte ließ eine schriftliche Erklärung durch seinen Anwalt verlesen. Er bestritt darin, dass sein Fahrzeug den Auffahrunfall verursacht habe, sondern ein anderer, ähnlich aussehender Pkw. „Wir werden zu den vorgelegten Anklagepunkten keine Frage beantworten“, warf der Verteidiger nach der schriftlichen Erklärung seines Klienten ein.

Doch sowohl eine 59 Jahre alte Borghorsterin, die sich direkt hinter dem Unfallverursacher in ihrem Wagen befand, als auch ein 41 Jahre alter Nordwalder, bestätigten, dass der Geschädigte schon lange bevor er nach links abbiegen wollte, den Blinker getätigte habe. Außerdem hatten beide sich das Steinfurter Kennzeichen aufgeschrieben und das Fahrzeug sogar einige Kilometer in Richtung Altenberge und Nordwalde verfolgt. „Die Zahlen des Kennzeichens waren sogar auf meiner Stoßstange zu erkennen“, bemerkte der Volvo-Fahrer. Alle Zeugen sagten aus, dass der Unfallverursacher nach dem Aufprall sein Fenster herunterkurbelte und Rauch aus dem Auto trat. „Das war bestimmt das Resultat der Airbag-Auslösung“, meinte ein 57 Jahre alter Rheinenser, der zur Unfallzeit in einem Radarwagen des Kreises Steinfurt saß, der auf der Bushaltestelle parkte. Er ermittelte und fotografierte die Autofahrer, die schneller als die erlaubten 100 Stundenkilometer auf ihrem Tacho hatten.