Sympathien gewonnen

Auch mit Maske lässt sich Musik genießen – da wurde der Start der Reihe „I love Boogie“ am Mittwochabend im Saal von Bornemann zu einem grandiosen Erlebnis. Im Vorfeld war ein Hygienekonzept erarbeitet worden, und auch die Besucherzahl war trotz großer Resonanz auf die Ankündigung auf 95 festgeschrieben worden. Aber Sicherheit geht für Norbert Fritz und die Kulturwerkstatt Altenberge eben vor. Deshalb mussten viele Interessenten auf den nächsten Konzerttermin vertröstet werden. Natürlich ließen es sich Fabian Fritz und Daniel Paterok nicht nehmen, als Duo an zwei Klavieren mit einem Ausflug in die Welt des Swing sowie einen mit rollenden Bassläufen typischen Boogie den Abend zu eröffnen.

95 Zuschauer

Auch solistisch konnten sie ihre ganzen Qualitäten einbringen, als „Hey Hey Baby“ von Otis Redding wie vom Staub der Zeit befreit in einem ganz lebendigen Gewand erklang. Auch das „Modulationsspielchen“ von Daniel Paterok war wie ein Ritt durch die Tonarten, da musste man schon ganz genau hinhören, um die jeweiligen Veränderungen zu erkennen. Danach kündigte er den Gastsolisten des Abends an.

Jörg Hegemann aus Witten an der Ruhr hat schon mit bedeutenden Musikern wie Axel Zwingenberger, Vince Weber oder Joe Murany konzertiert, leitet unter anderem den Boogie Woogie-Congress in der Philharmonie Essen und ist in der internationalen Boogie-Szene eine feste Größe.

Chicago

Mit seiner natürlichen und bescheidenen Art („Ich bin eigentlich Autodidakt“, sagte er in der Pause) hatte er die Sympathien des Publikums sofort gewonnen. Jörg Hegemann gilt als einer der renommiertesten Vertreter des Boogie aus dem Chicago der 30er Jahre, die von Größen wie Albert Ammons, Meade Lux Lewis und Pete Johnson bestimmt wurden.

So authentisch und gleichzeitig mitreißend lebendig erlebt man diese Musik wohl nur selten. Da war nichts überzogen, wusste er aus dem betagten Klavier wunderbare Klangfarben zu zaubern und in den Spielfluss zu integrieren. Ganz im Stil von Albert Ammons spielte Hegemann seine eigene Version des Klassikers „Shout for Joy“ und zeigte sich als Interpret mit markanter Spielweise.

Blues

Da lohnt sich sicherlich ein Nachhören seiner ebenfalls grandiosen Version dieses Stücks bei youtube zusammen mit der Pianistin Stephanie Trick beim 13th Annual Blues and Boogie Piano Summit aus dem Jahre 2011 in Kentucky. Auch beim Blues „On my mind“ wusste er, die Gefühlstiefe der Musik mit feinstem Anschlag umzusetzen. Genauso hochwertig ging es dann mit Duetten und Solonummern weiter. Wenn „Swanee River“ vom Altmeister Albert Ammons erklang, genoss dieses exquisit in Musik gesetzte Lebensgefühl. Dieser rein pianistische „I love Boogie“-Abend war so ganz nach dem Geschmack der Liebhaber guter von Hand gemachter Musik.