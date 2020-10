Am 30. Oktober um 20 Uhr spielt das Ge-sang/Gitarren-Duo candy’s room in der Freitags-Lounge an der Kulturwerkstatt, Bahnhofstraße.

Atmosphärisch, fragil und rollend mit zwei Stimmen und effektvollen Gitarrenklängen – auf diese Weise tauchen Anja Biesemann und Christian Schulz-Blut nach Perlen der internationalen Songwriterszene, heißt es in der Ankündigung zum Konzert. Aber auch eigene Songs sind in der nächsten Woche zu hören.

Die Freitags-Lounge-Reihe von der Gemeinde Altenberge, der Kulturwerkstatt und dem Kulturring gemeinsam veranstaltet, verabschiedet sich daher mit Songs von Prince, Tina Dico, Britney Spears, Ryan Adams, KT Tunstall und vielen mehr vorerst in die letzte Runde.

Auch diese Freitags-Lounge soll mit Decken und Lagerfeuern bestückt draußen hinter der Kulturwerkstatt in Pauls gemütlichen Garten stattfinden. Ausnahmsweise kommt für dieses letzte Konzert aber auch eine Verlegung in den Innenraum der Kulturwerkstatt in Frage. Es findet also bei jedem Wetter statt, wenn es die Corona-Lage erlaubt. Der Eintritt ist frei. Wegen begrenzter Plätze ist eine Anmeldung erforderlich un-ter Telefon 82 20 oder per E-Mail an franzis-ka.mahlmann@altenberge.de.