„Alles sofort und schnell auf Knopfdruck“, sagt Stefan Rosendahl, „das geht natürlich nicht.“ Und das ist auch nicht gewollt. Seit vielen Jahren bietet der Bilderhauer in der Kulturwerkstatt verschiedene Angebote für Kinder an – in der vergangenen Woche bastelte er noch Insektenhotels für Bienen. Und schon steht Stefan Rosendahl mit einem neuen Angebot in den Startlöchern, freut sich Susanne Opp Scholzen, die Leiterin der Jugendkreativwerkstatt. Sie blickt auf den kommenden Donnerstag (27. Oktober), wenn Stefan Rosendahl in der Kulturwerkstatt mit seiner „Bilderhauerwerkstatt“ loslegt.

Baumberger Sandstein

An vier Terminen wird bis Anfang Dezember jeweils von 17 bis 19 Uhr kreativ gearbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei der Baumberger Sandstein. „Er ist nicht so hart“, erläutert der 50-jährige Rosendahl. Und somit müssten sich die kleinen Künstler „auch nicht so quälen“, erläutert der Bildhauer. Etwas Geduld, Zeit und Ausdauer sind aber durchaus mitzubringen.

Zunächst müssten sich die Kinder (ab acht Jahre) mit dem Material beschäftigen und „viel ausprobieren“, sagt Rosendahl. Deshalb muss es nicht zwingend Baumberger Sandstein sein – auch aus Gips oder Ton lassen sich kleine Kunstwerke kreieren. „Wo liegen meine Stärken?“ Auf diese Frage werden die Teilnehmer im Laufe des Kurses eine Antwort erhalten.

Gips und Ton

Wichtig dabei: „Der Geist und die rechte und linke Hand der Kinder werden gleichermaßen gefordert sein“, verspricht Rosendahl abwechslungsreiche Stunden in oder an der Kulturwerkstatt.

Der Bilderhauerkurs findet ab dem kommenden Donnerstag (29. Oktober) alle 14 Tage von 17 bis 19 Uhr in der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße statt. Die Kosten betragen fünf Euro pro Termin (15 Euro für vier Termine). Anmeldungen sind nur per E-Mail an info@kulturwerkstatt-altenberge.de möglich.