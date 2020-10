Der Schock sitzt tief

Der Frust sitzt bei Bernhard Bäumer tief – und auch eine Woche nach dem Diebstahl auf seinem Firmengelände ist er betroffen: „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Wie berichtet, drangen in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober bislang unbekannte Täter auf sein Grundstück ein, brachen elf der 15 Firmenfahrzeuge auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von rund 180 000 Euro. So hoch schätzt Bernhard Bäumer den Verlust. Die Polizei war nach ersten Schätzungen zunächst von einer Schadenssumme von etwa 90 000 Euro ausgegangen.

Bohrmaschinen

„Die Täter haben nur die hochwertigen Werkzeuge gestohlen“, sagt der Firmenchef. Bohrmaschinen, Sägen, Fräsen, Schrauber, Stemmhammer und und und. Insgesamt ließen die Täter rund 350 Maschinen mitgehen – darunter auch viele Spezialwerkzeuge, die nur im Tischlerhandwerk zum Einsatz kommen, sagt Bäumer. Glücklicherweise ist er gegen Diebstahl versichert und hofft, einen Großteil des Schadens ersetzt zu bekommen.

Großhändler

Bevor die Täter auf das Grundstück gelangten, entfernten sie fachmännisch ein Zaunelement. Anschließend brachen sie die elf Fahrzeuge auf. Da die Mitarbeiter der Firma Bäumer am Freitag vor einer Woche keine Werkzeuge mehr hatten, „habe ich sie alle nach Hause geschickt“, blickt Bäumer zurück. Dann ging für ihn und einige Kollegen die Arbeit erst richtig los. Der Mitarbeiter eines Großhändlers notierte die fehlenden Gerätschaften. In der Nacht von Freitag auf Samstag, so Bäumer weiter, sei er dann zu einem Zentrallager gefahren und habe das neue Werkzeug abgeholt. Am Wochenende waren er und einige Mitarbeiter nur damit beschäftigt, alle Maschinen zu archivieren und auf die Fahrzeuge zu verteilen. Bäumer: „Zudem haben wir jetzt auf jedem Werkzeug unseren Namen eingraviert.“

55 Angestellte

Dass am Montag dieser Woche dann alle rund 55 Angestellten wieder an die Arbeit gehen konnten, sei auch der Unterstützung der Firma Volking zu verdanken, freut sich Bäumer. Sie haben am Wochenende alle aufgebrochenen Fahrzeuge wieder zugeschweißt und die Schlösser in Ordnung gebracht, sagt Bernhard Bäumer, der auch Vorsitzender der örtlichen Werbegemeinschaft ist.

„Noch schlimmer geht es eigentlich nicht mehr“, fasst Bäumer die Lage zusammen. Nun werden abends so viele Fahrzeuge wie möglich in die Hallen gefahren. Doch das ist nicht so einfach. Ausreichend Platz steht nicht zur Verfügung, schließlich stehen dort auch größere Maschinen, an denen gearbeitet wird.

Bereits drei Mal wurde in der Firma von Bernhard Bäumer eingebrochen – das letzte Mal vor zehn Jahren. Damals wurden auch Werkzeuge gestohlen – und ein Bulli. Das Diebesgut tauchte nie wieder auf.