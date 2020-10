Lisa Holtstiege-Tauch neue Vorsitzende

Die SPD Altenberge hat eine neue Fraktion gebildet: Neben den gewählten Ratsmitgliedern Lisa Holtstiege-Tauch, Steffi Brunsmann, Ronald Baumann und Uwe Lucas wird Brigitte Mertins-Bretthauer als weiteres Fraktionsmitglied die SPD als sachkundigen Bürgerin im Umweltausschuss vertreten.

Fachfrau

Die Fraktion wählte Lisa Holtstiege-Tauch zur neuen Fraktionsvorsitzenden. Uwe Lucas ist neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ronald Baumann, der bei der Kommunalwahl auf Platz eins der Reserveliste stand, wurde parteiintern als Nachfolger von Ulrike Reifig, die die SPD künftig im Kreistag vertritt, gehandelt. Vor allem berufliche Gründe hinderten ihn daran, den vakanten Posten zu übernehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Sozialwesen

„Ich habe im vergangenen Jahr die Leitung eines Arbeitsbereichs bei meiner Dienststelle übernommen, die – außerhalb von Corona – viele Dienstreisen erfordert und so eine intensive und kontinuierliche Fraktionsarbeit einfach unmöglich macht“, so Baumann. „Gleichzeitig freue ich mich, dass wir Lisa Holtstiege-Tauch und Uwe Lucas für diese Funktionen gewinnen konnten. Eine exzellente Besetzung mit einer langjährigen Fachfrau aus der Stadtverwaltung, die das Sozialwesen und die Verwaltungsarbeit mühelos hoch- und runterdeklinieren kann“, so Baumann weiter.

Uwe Lucas

Zudem freue sich die SPD auf Uwe Lucas, „der sowohl seine Lebenserfahrungen aus seiner polizeilichen Arbeit wie seine langjährigen und vielfältigen Kontakte zu den Schulen und den Sportvereinen mit einbringen kann“, sagt Ronald Baumann.

Lisa Holtstiege-Tauch ist seit 2009 Mitglied des Rates der Gemeinde Altenberge. Uwe Lucas ist seit Anfang des Jahres sachkundiger Bürger im Schul-, Sozial,- Sport- und Kulturausschuss.

„Bewährte- und neue Gesichter sind unsere Rezeptur, um in der veränderten Parteienlandschaft sozialdemokratische Themen voranzutreiben“, umriss die neue Fraktionsvorsitzende ihr Credo für die nächsten fünf Jahre politischer Arbeit. „Grundsätzlich möchten wir gerne mit allen Parteien an neuen Konzepten arbeiten, wenngleich wir mit den Grünen wohl die meisten politischen Überschneidungen haben.“

Nicht umsonst hätten die Altenberger Sozialdemokraten im Vorfeld der Bürgermeisterwahlen Karl Reinke von den Grünen als Kandidaten unterstützt, so Lisa Holt­stiege-Tauch weiter, auch als die CDU noch ihre absolute Mehrheit hatte, seien die Grünen und die Roten oftmals in die gleiche Richtung marschiert, das sei nichts grundlegend Neues.