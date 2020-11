Altenberge -

Von Martin Schildwächter

Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Altenberge sitzt im Chefsessel des Rathauses ein Politiker der Grünen: Karl Reinke, der neue Bürgermeister des Hügeldorfes, hatte am Montag seinen ersten Arbeitstag im Rathaus und „freut sich auf seine neue Aufgabe“, so der Verwaltungschef.