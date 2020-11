Nikolausmarkt fällt aus

Es war nicht anders zu erwarten: „Schweren Herzens müssen wir den Nikolausmarkt absagen“, sagt Bernhard Bäumer , Vorsitzender der Kaufmannschaft im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit vielen Jahren organisiert die Werbegemeinschaft mit Unterstützung mit der Gemeindeverwaltung stets am ersten Dezember-Wochenende den beliebten Nikolausmarkt.

Einzelhändler

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, immerhin geht es dabei auch um die Existenz der Kleinkunstgewerbe, Vereine und der Schausteller“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Werbegemeinschaft und Gemeindeverwaltung. Auch die lokalen Einzelhändler und Gastronomen profitierten jedes Jahr vom Nikolausmarkt. Aufgrund der Bestimmungen für Weihnachtsmärkte zum Schutz vor dem Coronavirus sieht sich der Werbegemeinschaft außer Stande, mit dem begrenzten Personal einen geregelten Ablauf gewährleisten zu können.

Auch die Absprache mit dem Bürgermeister und dem Ordnungsamt habe ergeben, dass eine Absage einfach sinnvoll sei. „Auch wenn man uns seitens des Ordnungsamtes tatkräftig unterstützen würde, könnten wir die Sicherheit nicht gewährleisten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das sei in Städten, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Ordnerservice übernehmen können, sicher etwas anderes. „Diese Kapazitäten haben wir in Altenberge nicht.“

Des Weiteren haben bereits zahlreiche Teilnehmer für den Nikolausmarkt 2020 abgesagt, die in den vergangenen Jahren für reichlich Publikum gesorgt haben.

Marktplatz

Nun setzt die Werbegemeinschaft auf das kommende Jahr und hofft, dann wieder wie gewohnt einen Nikolausmarkt durchführen zu können. Zudem stehe noch eine „Einweihung“ des neuen Marktplatzes auf dem Programm. Diese können im Rahmen einer „tollen Sommerveranstaltung“ geschehen.

Im vergangenen Jahr fand der Nikolausmarkt auf den beiden Parkplatzebenen vor dem Bürgerhaus statt, da bereits die Umbauarbeiten für den Marktplatz liefen.