Neue Buchhandlung am Marktplatz

Altenberge -

Von Martin Schildwächter

Die Freude ist Mechtild Holtgrave ins Gesicht geschrieben: Am 1. Februar des kommenden Jahres eröffnet sie am Marktplatz 5 „Die Altenberger Buchhandlung“. Bereits Ende dieses Jahres kehrt Beate Janning dem Hügeldorf den Rücken und schließt ihre Buchhandlung an der Kirchstraße.