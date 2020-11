Er möchte die „Weichen neu stellen und die Zukunft gestalten“, sagte Karl Reinke, der am Montagabend in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates durch den Altersvorsitzenden Werner Schneider in sein Amt als neuer Bürgermeister von Altenberge eingeführt wurde. Dabei lobte Karl Reinke Jochen Paus, der 16 Jahre an der Spitze der Gemeinde stand.