Passend zum Krüsellinde-Motiv des neuen Adventskalender des Familienbündnisses Altenberge liegt bei Bücher Janning die Hörspiel-CD „ Shirley Holmes . . . in Altenberge“ zum Kauf aus.

Shirley Holmes ist eine junge Hobbydetektivin, die auch in Altenberge in einer Geschichte rund um die Krüsellinde für Klarheit sorgt. Es ist eine Produktion des Hexenbesen – die Kinderkulturreihe im Heimatverein mit der Kulturwerkstatt Altenberge/Jugendkreativwerkstatt – und Klaus Uhlenbrock, dem Erfinder der Shirley Holmes-Reihe. Die Teilnehmerinnen der Hörspielwerkstatt haben diesen Fall geschrieben, alle Charaktere wurden entwickelt und alle Stimmen selber eingesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung von Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt.

Die CD ist in der Buchhandlung Janning an der Kirchstraße ab sofort käuflich zu erwerben. Der Preis beträgt acht Euro.