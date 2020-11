Bier in der Hand, die Schüssel mit Chips auf dem Schoß, der Laptop daneben. Kamera an – mein Studium kann beginnen. Ich sitze zu Hause in Altenberge, in meinem Zimmer, auf dem Bett. Meine Uni: TU Dortmund. Mein Fach: Wirtschaftspolitischer Journalismus.