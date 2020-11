Bürgermeister Karl Reinke zeigt sich von der Aktion „Das Gute findet Innenstadt“, unter anderem initiiert von der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, der Handwerkskammer Münster und Münsterland e.V., begeistert: „Das ist eine gute Sache. Wir müssen die Geschäfte vor Ort unterstützen und hier einkaufen.“ Gerade in diesen Zeiten, in der es die Kaufleute vor Ort schwer haben, sollte „nicht im Internet eingekauft werden“, appelliert Reinke, lieber den Handel in Altenberge zu unterstützen. Zudem seien „regionale Produkte in der Bevölkerung begehrt“, so der Bürgermeister im WN-Gespräch weiter. Der lokale Einzelhandel müsse gestärkt werden, um auch künftig die Ortszentren am Leben zu erhalten.