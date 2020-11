Der Heimatverein hat sein historisches Gebäudeensemble um das „Kittken“ festlich illuminiert und im Innenhof zum zweiten Mal einen großen Christbaum aufgestellt. Der leuchtet besonders hell und weist auf das nahe Fest hin. Friedhelm Greiwe sorgte tatkräftig für diesen zusätzlichen Akzent. Gestiftet wurde die Tanne von der „Heinzelmännchen Garten- und Landschaftsbau GmbH, Wilfried Elbert. Für festlichen Schmuck in den Innenräumen sorgten die Vereinsdamen Gertrud Feld und Gaby Greiwe.

„Wir schmücken unser Ensemble so schön, damit sich jeder beim abendlichen Spaziergang daran erfreuen kann“, betont der Heimatvereinsvorsitzende Franz Mül­lenbeck. „Gerade im Pandemie-Jahr hat das besondere Bedeutung“, ergänzt Greiwe, „weil ja so viele vertraute Dinge wie der Nikolausmarkt wegfallen.“

In 2019 stand erstmalig die „offene Weihnacht“ auf dem Programm. „Wir haben am Heiligen Abend vor allem einsame Menschen in Stenings Scheune eingeladen und drei Stunden Programm geboten“, erläutert der zweite Vorsitzende Werner Witte, „dazu gehörten freies Essen und Trinken, Vorträge und Weihnachtslieder.“ Coronabedingt geht das in diesem Jahr leider nicht. „Wir lassen uns aber in der Woche vor Heiligabend auf jeden Fall etwas einfallen“, verspricht Franz Müllenbeck. Was genau, daran wird noch gearbeitet.