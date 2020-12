Die Kindertageseinrichtung St. Martin hat bei dem Wettbewerb des Kreises Steinfurt und der energieland 2050 „Kleine Helden für den Klimaschutz“ den dritten Platz erreicht. Dieser Preis war mit 300 Euro dotiert.

Im vergangenen Jahr beschäftigten sich Mitarbeiterin Beate Hesener und die Kinder mit dem Thema „Von Almeria nach Altenberge – Der lange Transportweg einer Tomate“. Mit kreativen Ideen, Experimenten, Exkursionen, Anzucht und Anbau von Gemüsepflanzen für den Kitagarten und vieles mehr wurde das Thema erarbeitet. „Die Kinder waren mit Freude und Eifer bei der Sache“, berichtet Gerburg Große Lordemann, Verbundleiterin der drei katholischen Kitas, in einer Pressemitteilung. Gemeinsam wurde überlegt, was sie konkret im Kitaalltag in Hinblick auf dem Klimaschutz verändern könnten. Es wurde beschlossen, weiterhin Gemüse anzubauen, Verpackungsmaterial einzusparen und den COAusstoß durch weniger Fahrten mit dem Auto zu reduzieren. „Gerade in diesem Punkt erlebten wir, dass die Kinder auch ihre Eltern dazu anregten, mehr Wege zu Fuß und mit dem Rad zurück zulegen“, so Große Lordemann. Das Umweltinteresse und -bewusstsein konnte Beate Hesener bei den Kindern deutlich steigern. Die Mädchen und Jungen trugen ihr Wissen auch in die Familien, sodass auch dort zum Teil das Thema weitergeführt wurde. Zum Schluss des Projekts waren die Kinder sich sicher: „Wir sind jetzt Klimaschutzexperten.“

Das Thema Klimaschutz ist in der Kita St. Martin noch nicht beendet. Gerburg Große Lordemann: „Wir werden es weiterhin in unserem pädagogischen Alltag einfließen lassen. Denn dieses Thema ist so wichtig, dass man es nicht aus den Augen verlieren darf.“