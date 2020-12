Auch die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser tritt als Anbieter auf und startet eine Nachfragebündelung in Altenberge. 40 Prozent Vertragsabschlüsse werden für den Netzausbau im Ortskern und kostenlosen Hausanschluss benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 9. Januar startet die Nachfragebündelung offiziell.