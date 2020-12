Raclette essen und Opern hören

Das bevorstehende Weihnachtsfest wird anders, als es die Altenberger gewohnt sind. Die Corona-Pandemie sorgt unter anderem dafür, dass es die großen Feiern und Familienzusammenkünfte nicht geben soll. Doch davon lassen sich die Altenberger nicht unterkriegen. WN-Redakteur Marc Brenzel hörte sich im Hügeldorf einmal um, wie, wo und in welchem Rahmen gefeiert wird.

Franz Müllenbeck (Vorsitzender des Heimatvereins): „Ich feiere im kleinsten Familienkreis – corona-bedingt. Nur mit meiner Frau und den Kindern. Heiligabend geht es nzum Gottesdienst ins Kapuzinerkloster nach Münster, abends machen wir es uns gemütlich. Dabei spiele ich Klavier. Vorher – am 23. Dezember – verteilen wir vom Heimatverein Essen an Alleinstehende und Bedürftige. Es gibt Gans, Rotkohl, Klöße und Nachtisch – alles von Steffen Niestegge zubereitet.“

Klavier spielen

Guido Roters (Leiter der Freiwilligen Feuerwehr):„Meine Frau, unsere vier kleinen Kinder und ich feiern für uns. Die klassischen Besuche bei meiner Familie oder der meiner Frau wird es nicht geben. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die in diesem Jahr aus. An den Feiertagen malen und basteln wir oder spielen Gesellschaftsspiele. Zum Pflichtprogramm gehören Spaziergänge. Auf den Tisch kommt Wild, das war immer so und dabei bleibt es auch.“

Spaziergang

Bernhard Bäumer (Vorsitzender der Werbegemeinschaft): „Wir feiern im Kreis der Familie mit Kindern und Enkeln. Heiligabend gibt es Raclette, danach die Bescherung. Leider muss meine Frau in diesem Jahr arbeiten. Weihnachten sitzen wir alle zusammen und gucken uns zum Beispiel ,Der kleine Lord‘ im Fernsehen an. Auf einen Gottesdienstbesuch verzichte ich diesmal, dann gehe ich lieber an einem anderen Sonntag.“

Bescherung

Heinz Erdbürger (Pfarrer St. Johannes Baptist): „Ich halte mich an die Corona-Regeln, habe keine Einladungen angenommen und bleibe im Pfarrhaus. Deshalb verfalle ich aber nicht in Depression, sondern hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder so wie sonst feiern dürfen. An den Feiertagen nehme ich mir ein gutes Buch – vielleicht einen Krimi oder etwas über Komponisten – und lese. Außerdem werde ich mir Opern anhören.“

Krimi

Karl Reinke (Bürgermeister): „Die große Feier mit allen Familienmitgliedern, Neffen und Nichten am ersten Weihnachtstag muss diesmal leider ausfallen. Ich hoffe, dass wir dann im nächsten Jahr wieder zusammen feiern können. An Heiligabend machen wir nichts Spektakuläres. Erst gibt es Raclette, dann folgt die Bescherung.“