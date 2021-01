Der Glasfaserausbau in Altenberge schreitet mit großen Schritten voran. Nachdem die Nachfragebündelung im Außenbereich mit einer Teilnehmerquote von 90 Prozent erfolgreich abgeschlossen werden konnte und die Bauarbeiten in Kürze starten, bietet sich nun auch für die Bewohner im Innenbereich von Altenberge die Möglichkeit, einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu bekommen. Die Gesellschaft für Netzdienste, bestehend aus den beiden Providern epcan aus Vreden und Muenet aus Rosendahl, bietet damit sowohl den Bewohnern im Außenbereich als auch den Bewohnern im Innenbereich damit die Möglichkeit, sich an ein zukunftsfähiges Netz anschließen zu lassen.

Die Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau im Innenbereich startet diese Woche mit der Online-Infoveranstaltung, die am heutigen Mittwoch (6. Januar) um 19 Uhr stattfindet. Informationen zur Teilnahme sowie die Meetings-ID für Zoom finden alle Interessierten auf den jeweiligen Webseiten unter www.epcan.de/altenberge und www.muenet-glasfaser.de/orte/kreis-steinfurt/altenberge-innerorts.

30 Prozent

Bis zum 31. März 2021 kann ein kostenloser Glasfaseranschluss bis ins Haus gebucht werden. Die monatlichen Gebühren starten bei 14,95 Euro und einer Geschwindigkeit von 400 Mbit. Damit der eigenwirtschaftliche Ausbau der beiden Unternehmen epcan und Muenet erfolgen kann, wird eine Mindestteilnehmerquote von nur 30 Prozent benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Firmen.

Nach Beendigung des Lockdowns stehen die Mitarbeiter der beiden Unternehmen am Infopoint an der Kirchstraße 18 (ehemals Ersting`s Family) für Rückfragen zur Verfügung.

400 Mbit

Ab sofort können alle Interessierte auch Beratungstermine telefonisch oder persönlich vor Ort buchen. Nähere Informationen hierzu stehen auf den jeweiligen Webseiten. Die Mitarbeiter der Unternehmen werden in den nächsten Tagen von Tür zu Tür gehen und den persönlichen Kontakt suchen. Selbstverständlich werden die Corona-Hygieneregeln dabei eingehalten.