Für Blutspende online anmelden

Das Rote Kreuz ruft in Altenberge am nächsten Montag (18. Januar) von 16.30 bis 20.30 Uhr zur Blutspende in der Ludgeri-Hauptschule auf. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder folgenden Link eine Blutspendezeit zu reservieren: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Altenberge. „So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden“, heißt in einer Pressemitteilung des Roten Kreuzes.

Hygienestandards

In den vergangenen Monaten sei es mit großen Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren, so das DRK weiter. „Durch verschiedenste Corona-Schutzmaßnahmen ist das Blutspenden sicher.“ Es bleibt aber auch lebensrettend und systemrelevant. Das Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven mehr zur Verfügung stehen. Wenn viele Menschen weiterhin Blut spenden, nutzt das der ganzen Gesellschaft. Der DRK-Blutspendedienst bittet deshalb darum, gerade jetzt ein Zeichen von Zuversicht zu setzen und Blut zu spenden.

Mehrweg-Becher

Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten. Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Auf Corona werden Blutspender nicht getestet. Für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise, teilt das DRK weiter mit. „Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar.“

Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz Altenberge zur Stärkung erneut Lunchpakete aus. Als kleines Dankeschön erhält jeder Blutspender einen Mehrweg-Becher.