Nachdem die Online-Informationsveranstaltungen für den Glasfaserausbau im Innenbereich von Altenberge in der letzten Woche sehr gutbesucht waren, teilt die Gesellschaft für Netzdienste mit, dass am heutigen Donnerstag, eine weitere Online-Informationsveranstaltung stattfindet. Um 19 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit an der Zoom-Veranstaltung teilzunehmen, diese ist über folgende Meeting-ID 947 4415 0073 oder folgendem Link https://zoom.us/s/94744150073 erreichbar. Die beiden Provider epcan GmbH und Muenet GmbH benötigen zusammen eine Mindestteilnehmerquote von 30 Prozent, damit der eigenwirtschaftliche Ausbau erfolgt. Die Providerstehen für persönliche Rückfragen unter 02564/883374 (epcan GmbH) und 02566-269296 (Muenet GmbH) zur Verfügung. Der Infopoint an der Kirchstraße 18 bleibt während des Lockdowns geschlossen.