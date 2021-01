„Viele Eltern versuchen, die Betreuung anderweitig möglich zu machen“, sagt Ramona Thünemann, Leiterin der Outlaw-Kita Moosstiege. Dennoch: Ein große Anzahl von Familien sind auf ihre Kita angewiesen. In einigen Einrichtungen herrscht sogar „fast Normalbetrieb“. Eine stichpunktartige Umfrage unter einigen Altenberger Kitas ergab folgendes Bild: Durchschnittlich die Hälfte der sonst üblichen Anzahl von Mädchen und Jungen gehen derzeit in die Kita.

Für einige Eltern gebe es schlicht keine andere Möglichkeit, als ihre Kinder in die Kita zu schicken, sagt Gerburg Große Lordemann, Verbundleiterin der drei katholischen Kitas in Altenberge: „Bei einigen Familien liegen die Nerven auch blank.“ Denn was Eltern in diesen Zeiten leisten müssten, sei „schon sehr heftig“.