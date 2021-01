Unter Beachtung der Hygienevorschriften im Zuge der Corona-Pandemie hat das Jugendrotkreuz (JRK) nun die Tannenbaumaktion durchgeführt. Aufgrund der besonderen Situation wurden in diesem Jahr lediglich die ausrangierten Tannenbäume eingesammelt. „Wir sind zum Schutz der Altenberger – und zu unserem eigenen Schutz – dieses Jahr nicht von Tür zu Tür gegangen“, wird JRK-Leiterin Lisann Voges in einer Pressemittelung zitiert, „sondern haben um Überweisung der Spenden gebeten, um den Kontakt zu reduzieren.“

Je zwei Personen

Pünktlich um 9 Uhr starteten fünf Kleingruppen aus je zwei Personen gemeinsam mit den Treckergespannen dezentral in Altenberge. Sie zogen durch den Innenbereich, um die Bäume einzusammeln. „Wir haben bei den wenigen persönlichen Kontakten viel Lob und Anerkennung erhalten, die Aktion auch unter diesen Bedingungen durchzuführen“, so Lisann Voges. „Gelegentlich gab es auch eine Spende in Form von Bargeld.“ So kamen am Ende des Tages rund 900 Euro zusammen. Die Auswertung der überwiesenen Beträge läuft noch.

Trecker

Die Menge der gesammelten Bäume war mindestens genauso groß wie in den vergangenen Jahren, schätzt das JRK. Die Tannenbäume werden am Bauhof der Gemeinde Altenberge zwischengelagert und von dort der endgültigen Verwertung zugeführt.

„Der besondere Dank des JRK gilt den beteiligten Treckerfahrern, die die Aktion teilweise schon jahrelang unterstützen, und dem Ordnungsamt Altenberge, das die Aktion im Vorfeld mit entsprechenden Informationen und Genehmigungen ermöglicht hat“, heißt es in der Pressemitteilung des JRK weiter.

Spenden für das Jugendrotkreuz können auf die Konten bei der Volksbank Münsterland Nord eG (IBAN: DE18 4036 1906 7850 6280 00) oder Kreissparkasse Steinfurt (IBAN: DE77 4035 1060 0001 0161 95) überwiesen werden.