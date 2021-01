Neue Wege kommen gut an

Norbert Westermann sitzt an seinem Schreibtisch, schaut auf den Monitor und zeigt eines seiner vielen Videos, die er seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres gedreht hat. Dazu gehört auch eines über die Sternsinger-Aktion 2021. „Dafür sind wir sehr oft gelobt worden“, sagt der Pastoralreferent Westermann und freut sich über die positive Resonanz, die er auch vom Bistum Münster erhalten habe. Denn eines stand für Norbert Westermann fest – trotz der Corona-Pandemie sollte die Sternsingeraktion stattfinden, wenn auch nicht in der sonst üblichen Form.

Videos

Wie berichtet, mussten die Altenbergerinnen und Altenberge sich den Segen in St. Johannes Baptist abholen. „Das ist sehr gut angenommen werden“, bilanziert der Pastoralreferent. Und auch mit dem vorläufigen Ergebnis von 4920 Euro ist Westermann zufrieden. Bis Ende Januar werden noch Spenden im Pfarrbüro entgegengenommen. Der Erlös kommt einem Waisenhaus in der Ukraine zugute. Den Kontakt dazu hat Pfarrer Stepan Sharko hergestellt, der selbst aus der Ukraine stammt.

Waisenhaus

Norbert Westermann ist jedoch nicht nur für die Sternsingeraktion verantwortlich, sondern unter anderem auch für die Erstkommunion und alles, was damit zusammenhängt: In diesen Tagen startet die Vorbereitung – und auch dabei spielt das Thema Corona eine entscheidende Rolle. Die sonst üblichen Besprechungen mit den Katechetinnen und Katecheten werden online abgehalten und normale Gruppenstunden wie zu Vor-Corona-Zeiten wird es nicht geben. Für Norbert Westermann kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil: „Ich habe bereits acht Filme gedreht.“ Sechs folgen noch, die jeweils etwa sieben Minuten lang sind und in die Gruppenstunden integriert werden sollen.

Erstkommunion

Die zwei Einführungsgottesdienste für die 48 Erstkommunionkinder finden aufgrund der Verlängerung des Corona-Lockdowns nicht wie ursprünglich geplant am 30. Januar und 7. Februar statt. Die Gottesdienste sollen nun im März durchgeführt werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Mit verschiedenen selbst gedrehten Videos soll der Kontakt zu Gemeindemitgliedern aufrecht erhalten werden. Die sonst üblichen Kirchenführungen für die Erstkommunionkinder gibt es nun im Online-Format: Pfarrer Rogers erklärt den Hochaltar, Pfarrer Erdbürger befasst sich mit dem Altar und Pfarrer Sharko widmet sich dem Taufbrunnen.

Firmung

Nicht nur die Erstkommunionvorbereitung liegt federführend in den Händen von Norbert Westermann. Auch die Firmvorbereitung hat der Pastoralreferent im Blick. Die Firmung soll am 3. Oktober (Sonntag) stattfinden. Auch hierzu gibt es viele Infos per Video – wie bereits im vergangenen Jahr erfolgreich praktiziert.

Für Westermann hat die Corona-Pandemie auch etwas Positives: „Wir erreichen viele Menschen jetzt auf anderen Wegen“, freut er sich – und zeigt dabei auf ein Video, das er zu Ostern 2020 aufgenommen hat und bei Youtube zu sehen ist.