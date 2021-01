Die Pläne des Ehepaars Hamer , im Frühjahr für sechs bis acht Wochen ein Autokino im Gewerbegebiet zu eröffnen, nehmen Gestalt an. Mittlerweile gibt es ein Logo, berichten die Burgsteinfurter Kinobetreiber auf Facebook. Außerdem stehe die Stadtverwaltung dem Vorhaben positiv gegenüber, was Stefan Albers im Steinfurter Rathaus grundsätzlich bestätigt. „Das kriegen wir wohl voreinander“, ist der Leiter des Planungsamtes zuversichtlich, das Projekt auf den Weg zu bringen. Die Hamers seien jetzt am Zug, einen Bauantrag zu stellen und weitere notwendige Unterlagen für eine ordentliche Prüfung einzureichen. Bei dem Grundstück handelt es sich um den ehemaligen Wertstoffhof der Stadt Steinfurt an der Dornierstraße (Bild). Vorausgesetzt, alle offenen Fragen lassen sich nachvollziehbar beantworten (das gilt insbesondere beispielsweise für Brandschutz und Rettungswege), sieht der Verwaltungsfachmann eigentlich keinen Grund, dass die Genehmigungen nicht erteilt werden. „Ihr seht, es geht voran“, berichtet Stefanie Hamer über den Stand der Dinge und darüber, dass sie und ihr Ehemann Tobias gerade dabei sind, alle Kosten, die mit dem Betrieb eines Autokinos verbunden sind, abschließend zu ermitteln. Unterdessen läuft die Sponsorensuche und Akquise von Werbekunden weiter. Einige Firmen hätten sich bereits gemeldet. Und auch einen Termin für die erste Vorstellung gibt es schon: 12. März. Geplant ist eine Weltpremiere. Neugierig geworden?