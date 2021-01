OGS: Etwa 50 Kinder in der Notfallbetreuung / Weitere Container kommen

Altenberge -

Von Martin Schildwächter

Der Bedarf an einer außerschulischen Betreuung erreicht einen neuen Höchststand: 383 der etwa 450 Mädchen und Jungen der Borndal- und Johannes-Grundschule nehmen ab dem Schuljahr 2021/2022 die Bis-Mittag-Betreuung oder den Offenen Ganztag in Anspruch. Da nicht genügend Platz zur Verfügung steht, wird an beiden Grundschulen jeweils ein weiterer Container aufgestellt.