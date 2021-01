Der Start der Corona-Schutzimpfaktion für Menschen ab 80 Jahre findet voraussichtlich am 8. Februar (Montag) statt. An diesem Tag soll das Impfzentrum des Kreises Steinfurt die Arbeit aufnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Altenberger Gemeindeverwaltung. In den nächsten Tagen wird der Kreis Steinfurt alle Personen ab dem 80. Lebensjahr anschreiben und über den Ablauf der Anmeldung und der Impfung informieren, kündigt die Gemeinde weiter an. Eine Impfung ist nur mit einem Termin möglich und findet am Flughafen Münster-Osnabrück statt. Das Parken am FMO ist dafür kostenlos. Genauere Informationen können die betroffenen Senioren dem Anschreiben entnehmen. Sollten jedoch noch Fragen rund um die Impfung auftauchen, so können diese an die Hotline der Gemeinde Altenberge unter der Telefonnummer 82 59 ge-stellt werden. Grundsätzlich sollte eine Fahrt zum Impfzentrum selbstständig oder unter Mithilfe von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn organisiert werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird die Gemeinde Altenberge unter der oben genannten Telefonnummer unterstützend tätig sein. Die Sprechzeiten der Hotline sind montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich dienstags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr.