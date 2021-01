Wenn etwas zur Zeit gebraucht wird, dann vor allem gute Laune. Und die bekommt man auf jeden Fall beim Singen. Als gemeinsamer Termin der Musikschule Altenberge und des Familienbündnisses Altenberge stand schon im Dezember das beliebte Angebot „Singen für zwei“ mit der Musikpädagogin, Wiegenlieder-Komponistin und Sängerin Corinna Bilke . Dieser Termin konnte allerdings, wie auch viele andere, wegen der Pandemie Situation nicht durchgeführt werden.

Wie gut, dass Corinna Bilke, wie viele ihrer Künstler-Kolleginnen und Künstlerkollegen, auf die Hilfe des Internets zurückgreift und kurzerhand ihren Kurs online anbietet, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule.

Das Angebot richtet sich an Mütter, Väter, Omas oder Opas, die zusammen mit dem Baby oder Kleinkind eine halbe Stunde angeleitet und gemeinsam mit anderen singen möchten, ganz gemütlich zuhause auf der eigenen Krabbeldecke.

Die Termine sind am 9. Februar und 12. Februar (Dienstag und Freitag) von 10 bis 10.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung läuft per E-Mail an melanie_partzsch@familienbuendnis-altenberge.de. oder über die Internetseiten der Veranstalter. Vor dem Termin wird der Zoom-Link den Sängerinnen und Sängern mitgeteilt, die sich dann einfach dazu schalten können, so die Musikschule abschließend.