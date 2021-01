Mit dem sogenannten Inliner-Verfahren wurden am Montag und Dienstag dieser Woche Mischwasserkanäle am Marktplatz und in der Krüselstraße saniert. Im Zuge der regelmäßig von der Gemeinde vorgenommenen Zustandserfassung der Kanäle standen nun die oben genannten Fälle auf der Sanierungsliste. Kostenpunkt: rund 50 000 Euro.

Eine komplette Neuverlegung sei nicht notwendig gewesen, erläuterte Thomas Mücke vom Bauamt der Gemeindeverwaltung. Zuvor wurden die Kanalrohre mit einer Kamera abgefahren. Nun rückte eine Fachfirma aus dem Rhein-Sieg-Kreis an. Bei dem sogenannten Inliner-Verfahren wird ein mit Harz getränkter Polyesterschlauch in den Kanal eingeführt. Dieser wird unter Druck an die Kanalwände gedrückt, bläst sich auf und härtet anschließend aus. Die neue zusätzliche Innenwand im Kanalrohr ist etwa 3,8 Millimeter dick – und besonders langlebig, sagt Thomas Mücke: „Wir haben hier jetzt die nächsten 50 Jahre Ruhe.“

Immerhin sind die Mischwasserkanäle schon einige Jahre alt: Der sanierungsbedürftige etwa 75 Meter lange Abschnitt an der Krüselstraße wurde 1956 verlegt. Der Mischwasserkanal unter dem Marktplatz, der jetzt auf einer Länge von rund 50 Metern saniert wurde, stammt von 1983.