Offenes Ohr auf allen Kanälen

Ulla Wilken kommt gerade wieder ins Jugendheim: In der Hand ein frisches Paket Druckerpapier. „Davon brauche ich im Moment sehr viel“, sagt die Leiterin des KOT-Jugendheims. Voraussichtlich noch bis zum 15. Februar bleibt die Einrichtung an der Boakenstiege geschlossen. Doch das bedeutet nicht, „dass der Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen abgebrochen wird“, sagt Wilken. Der Austausch über die verschiedenen sozialen Netzwerke ist in diesen Tagen intensiv. Ulla Wilken beispielsweise erhält derzeit regelmäßig E-Mails von Kindern, die keinen Drucker zu Hause haben. „Ich drucke dann die Arbeitsblätter für die Schüler aus, die sie sich dann hier abholen können.“ Somit ist der Druckerpapierbedarf im Jugendheim seit der Corona-Pandemie stark gestiegen.

Hausaufgaben

Seit dem 14. Dezember gibt es im Jugendheim keine Präsenzangebote mehr. Doch das Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen, sich mit dem Team um Ulla Wilken auszutauschen, ist groß. Dabei spielt die Hausaufgabenbetreuung eine große Rolle. Wilken: „Wir bieten täglich eine Hausaufgabenhilfe per Videochat an.“ Zehn Kinder werden auf diesem Weg täglich bei ihren Hausaufgaben begleitet – unter anderem von Jugendheimmitarbeiter Stefan Rudnik und Greta Weißberg, die ihren Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim absolvieren. In der Regel findet die Hausaufgabenbetreuung von 14 bis 19 Uhr statt.

Prüfung

Was den Kindern beim Homeschooling fehlt, das erfahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Ulla Wilken auch. „Wie ist das gemeint?“ „Kannst du mir Mathe noch einmal erklären?“ Zwei Fragen, die immer wieder die Mädchen und Jungen beschäftigen. Antworten gibt es dann per Chat im Jugendheim.

Zudem stehen einige Jugendliche derzeit vor einer Abschlussprüfung und „benötigen intensive Unterstützung beim Lernen“, sagt Ulla Wilken. Des Weiteren gibt es Hilfestellung beim Schreiben von Bewerbungen. Oder die Jugendlichen müssen sich für ein Berufskolleg entscheiden – auch in diesem Fall können Tipps aus dem Jugendheim helfen. „Es gibt schon einen großen Bedarf, mit den Jugendlichen persönlich ins Gespräch zu kommen“, hat Ulla Wilken festgestellt. Deshalb bietet sie persönliche Beratungstermine unter Einhaltung der Hygienevorschriften an.

Mut machen

Doch der Alltag von Jugendlichen besteht nicht nur aus Hausaufgaben erledigen und Bewerbungen schreiben. „Wir sind auch bei Fragen, Problemen oder dem Bedürfnis, einfach mal zu reden, für die Kinder, Jugendlichen und Eltern per Handy erreichbar“, sagt Ulla Wilken. „Wir möchten auch Mut machen.“ Deshalb werden Ideen gesammelt und weiter gegeben, damit „es nicht so langweilig zu Hause wird“, so die Jugendheimleiterin.

Gesellschaftsspiele

Zudem haben Ulla Wilken und ihre Mitarbeiter zur Kamera gegriffen und sämtliche Gesellschaftsspiele, die sich im Bestand des Jugendheimes befinden, fotografiert und in Online-Gruppen gestellt. „Die Spiele können jetzt ausgeliehen werden“, so Wilken.

Aktuelle Informationen aus dem Jugendheim an der Boakenstiege werden derzeit per Handy über WhatsApp verschickt. Weitere Auskünfte und Beratungsangebote werden zudem per Telefon angeboten. Persönliche Beratungstermine sind nach Absprache mit Ulla Wilken, Telefonnummer 0 25 05/94 95 75, möglich.