Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug auf der Strecke Münster – Enschede wurde ein Pony erfasst und verendete neben der Strecke. Am Dienstagmorgen waren zwei Pferde aus einem Paddock direkt neben der Bahnstrecke ausgebrochen. Sie liefen entlang der Gleise, als ein Zug das Shetlandpony erfasste. Der Tierhalter hatte noch versucht, das Pony aus den Gleisen zu holen, was ihm aber nicht mehr rechtzeitig gelang, teilt die Bundespolizeiinspektion Münster mit. Das zweite Pferd blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun, wie die Tiere aus der „scheinbar gut gesicherten Umzäunung entweichen konnten“, so die Pressemitteilung weiter. Am Zug entstanden nach bisherigen Erkenntnissen keine Schäden.