Die Corona-Pandemie macht der Kommunalpolitik seit dem vergangenen Jahr einen dicken Strich durch ihre Arbeit. In Altenberge stockt sie besonders: Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 traf sich der neue Gemeinderat erstmals am 16. November zur konstituierenden Sitzung – und zwar in der Gooiker Halle. Seitdem fand nur eine Sitzung des Wahlprüfungsausschusses statt (30. November).

Fußboden auslegen

Die Ratssitzung, die für den 11. Januar geplant war, musste coronabedingt abgesagt werden. Immerhin wurde der Etat 2021 eingebracht. Nun, am kommenden Montag (1. Februar), soll die kommunalpolitische Arbeit wieder Fahrt aufnehmen. Die erste Ratssitzung dieses Jahres beginnt um 18 Uhr in der Gooiker Halle.

„Dort wird wieder ein Fußboden ausgelegt“, kündigt André Dertwinkel , Fachdienstleiter „Zentrale Dienstag) in der Gemeindeverwaltung, auf Anfrage unserer Zeitung an. Da dort derzeit weder Schul- noch Vereinssport stattfinden, sollen alle Sitzungen, die bis zum 8. März terminiert sind, in der Gooiker Halle durchgeführt werden, so Dertwinkel. Tische und Stühle können dort mit ausreichend Abstand aufgestellt werden, so der für die Organisation der Sitzungen verantwortliche Dertwinkel.

Abstand halten

Die Rats- und Ausschussmitglieder müssen während der gesamten Sitzung einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Des Weiteren wird während der Sitzungen gelüftet, sodass es sich empfiehlt, warme Kleidung anzuziehen.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die „Feststellung der Wahl des Bürgermeisters und der Vertretung der Gemeinde“. Das heißt: Die am 13. September 2020 stattgefundene Bürgermeister- und Gemeinderatswahl muss noch für gültig erklärt werden.

Zudem geht es um die Aussetzung von Elternbeiträgen für die OGS und die Bis-Mittag-Betreuung für die Monate Januar und Februar 2021. Dies soll unabhängig davon umgesetzt werden, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird.

Elternbeiträge

Zudem wird über den Haushaltsentwurf für 2021 gesprochen. Am kommenden Montag soll es allerdings nur um allgemeine Erläuterungen zum Etat gehen und „inhaltliche und allgemeine Fragen“ beantwortet werden, ist dem Beschlussvorschlag zu entnehmen. Die konkrete Beratung des Haushaltes soll, wie in den vergangenen Jahren bereits praktiziert, in den verschiedenen Fachausschüssen erfolgen.

Im nichtöffentlichen Teil wird Bürgermeister Karl Reinke unter anderem über den Stand der Dinge in puncto Rathaus-Standort informieren. Außerdem geht es um die Modernisierung der Rundlaufbahn und die Sanierung des Umkleidegebäudes im Sportpark. Hier sollen die dafür erforderlichen Planungsleistungen an ein externes Büro vergeben werden.

Wer an der Ratssitzung teilnehmen möchte, muss sich spätestens bis Montag um 16 Uhr per E-Mail an gemeinde@altenberge.de oder telefonisch unter 0 25 05 / 82 15 anmelden. Während der gesamten Dauer der Sitzung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.