Lieb gewonnene Traditionen können in Corona-Zeiten nicht fortgeführt werden: Normalerweise wäre am morgigen Freitag die Sportabzeichen-Verleihung des TuS Altenberge 09 im Bürgerhaus über die Bühne gegangen. „Doch leider kann diese nun wegen der aktuellen Pandemie nicht in gewohntem Rahmen stattfinden“, heißt es in einer Pressemitteilung von den Organisatoren des TuS. Das ist umso bedauerlicher, als dass immerhin 150 Sportlerinnen und Sportler das Sportabzeichen 2020 erfolgreich absolviert haben.

Unter Berücksichtigung der erschwerten Bedingungen in 2020 ist das ein bemerkenswerter Erfolg, über den sich das ganze Team sehr freut, so die Pressemitteilung weiter. Hinzu kommen noch die Abzeichen der Grundschulkinder, die in dieser Zahl noch nicht enthalten sind.

Während die Schulkinder der Johannes- und Borndalschule ihre Sportabzeichenurkunden in den Schulen erhalten, müssen alle anderen noch warten. Das Sportabzeichenteam denkt zurzeit darüber nach, wann und in welcher Form die Sportabzeichen übergeben werden können. Es wird rechtzeitig darüber informiert.

Noch ein besonderer Hinweis zum Thema Schwimmfertigkeit: Der Nachweis der Schwimmfertigkeit für das Deutsche Sportabzeichen 2020 kann aufgrund der coronabedingten Beschränkungen noch bis Ende Juni 2021 erbracht werden. Nähere Informationen hierzu können bei der Sportabzeichen Beauftragten des TuS Altenberge, Gabi Sternberg, eingeholt werden.

Die gute Nachricht zum Schluss: Auch 2021 wird das Sportabzeichenteam so gut es geht für die Sportlerinnen und Sportler da sein und Unterstützung leisten, kündigt der TuS abschließend an.