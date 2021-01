Nun können die Verantwortlichen vor Ort die Modernisierung der Reitsportanlage vorantreiben. Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Altenberge erhält insgesamt 98 655 Euro vom Land. Damit können gleich zwei Maßnahmen realisiert werden: Zum einen kann die Innen- und Außenbeleuchtung modernisiert werden (Kosten: 46 921 Euro). Gleichzeitig werden Mittel zur Sanierung der Hallenbewässerung und der Außenfassade zur Verfügung gestellt (Kosten: 51 734 Euro).

„Für alle Reitbegeisterten ist dies eine fantastische Nachricht. Ich hoffe, dass die Mittel dazu beitragen, dass Pferde und Reiter noch mehr Freude am Reitsport haben. Die große Reitanlage wird durch die Maßnahmen sicherlich noch einmal attraktiver“, so die heimische Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking ( CDU ).

„Gut, dass sich unser Reitverein Altenberge bei dem Förderprogramm ,Moderne Sportstätte 2022´ beteiligt hat. Für den modernen Leistungssport ist eine gute Beleuchtung auf den Reitplätzen unerlässlich“, so Benedikt Schulze-Hülshorst, Fraktionsvorsitzender der CDU im Altenberger Gemeinderat. „Durch die Modernisierung der Beregnungsanlage können perfekte Bedingungen für Pferd und Reiter in der Halle geschaffen werden.“ Christina Schulze Föcking freut sich über die Finanzspritzen: „Mit dem Programm ,Moderne Sportstätte 2022´investieren wir massiv in die Sportstätten, um dem Investitionsstau der letzten Jahre entgegenzuwirken.“

Bis zum Jahr 2022 werde das Land insgesamt 300 Millionen Euro für die Modernisierung der Strukturen zur Verfügung stellen. Dabei werden jene Sportstätten unterstützt, die sich im Eigentum von Vereinen oder Verbänden befinden beziehungsweise von diesen langfristig angemietet sind. Schulze Föcking abschließend: „Die kontinuierlichen Investitionen in unsere Vereine zeigen, dass wir es ernst meinen und Wort halten.“