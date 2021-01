Ohne Probleme verlief in dieser Woche die Zeugnisübergabe an den beiden Altenberger Grundschulen. Am frühen Freitagnachmittag hatten alle Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen der Johannes-Grundschule ihre Zeugnisse in den Händen, sagte Uschi Becker , stellvertretende Leiterin der Johannesschule . Die Drittklässler nahmen ihre Zeugnisse in der Pausenhalle, die Viertklässler im OGS-Bereich entgegen. Zuvor waren Zeitfenster vereinbart worden, sodass die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden konnten.

In der Borndalschule erhielt der vierte Jahrgang bereits am vergangenen Mittwoch die Halbjahreszeugnisse, die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse waren am Donnerstag an der Reihe. Wer an den beiden Tagen keine Möglichkeit hatte, die Zeugnisse abzuholen, der hatte am Freitag dazu Gelegenheit, so Ulrike Zeljko , kommissarische Leiterin der Borndalschule. Auch dort erfolgte die Übergabe zeitversetzt, so Zeljko. Lediglich ein Zeugnis wurde mit der Post versandt, berichtet Ulrike Zeljko und freute sich über einen reibungslosen Verlauf der Zeugnisübergabe.

Die Erst- und Zweitklässler kommen erst im Sommer zum Zuge: Dann erhalten sie ihre sogenannten Jahres-Zeugnisse.