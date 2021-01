Einzelhändler vor Ort stärken

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die den Blickwinkel verändern und dann Handlungen nach sich ziehen. Der Impuls für Fritz Zurhold , die Werbetrommel für die in Altenberge ansässigen Unternehmen mit Geschäftslokalen zu schlagen, war dem Umstand geschuldet, dass ihm der Kugelschreiber versagte und sich das Druckerpapier dem Enden zuneigte. „Eigentlich wäre das mit einem Klick im Internet erledigt gewesen. Kurzer Weg, wenig Zeitaufwand und die Sachen werden mir direkt angeliefert“, so der Altenberger Unternehmer.

Kurze Wege

Doch beim zufälligen Blick auf den Spezialkalender und den Drucker seiner Lkw-Waage gab es statt drei Klicks am PC eine telefonische Bestellung im örtlichen Schreibwarengeschäft von Anke Röwe . Seit Jahren bezieht Fritz Zurholt den speziellen Betriebsplaner und das eigentlich nur im Fachhandel für Gewerbewaagen erhältliche Papier bei Anke Röwe. „Da ist mir erst einmal richtig bewusst geworden, was es für mich und unser Dorf bedeuten würde, wenn Kleinstunternehmer in Folge des Lockdowns das Handtuch werfen müssen“, sagt Zurhold.

„ Rational betrachtet sind die Mehrkosten Peanuts für die Buchhaltung, aber Diamanten für die Lebensqualität vor Ort. Rational betrachtet sind die Mehrkosten Peanuts für die Buchhaltung, aber Diamanten für die Lebensqualität vor Ort. “ Fritz Zurhold

Es sei einfach, zum Beispiel Anke Röwe oder Martin´s Schreib und Spiel an der Kirchstraße sämtliche Aufträge für Büromaterial zukommen zu lassen und nicht nur in dringenden Fällen oder bei der Beschaffung spezieller Produkte. Da habe er sich auch an seine eigene Nase fassen müssen. Er werde über den Lockdown hinaus regelmäßige Liefertermine beibehalten. „Rational betrachtet sind die Mehrkosten Peanuts für die Buchhaltung, aber Diamanten für die Lebensqualität vor Ort“, wirbt der Unternehmer um Nachahmung.

Zeitgleich, beginnend mit dem Lockdown vor Weihnachten, handelte Markus Brömmler vom gleichnamigen Autohaus. Er wollte kurzfristig etwas für die stark von der Corona-Pandemie betroffene Gastronomie tun. In Eigeninitiative entwickelte er eine Treuepunktekarte, sprach Altenberger Gastronomen an, erstellte und druckte dann auf eigene Kosten 2000 Bonuskarten, die nach dem Lockdown bei einem Besuch in den Gaststätten eingelöst werden können. Außer der kleinen Bonus-Überraschung eine kostenlose Aktion für die Gaststätten.

2000 Bonuskarten

Handlungsbedarf mit langfristiger Perspektive sieht die Werbegemeinschaft. Der Vorstand, unter dem kommissarischen Vorsitz von Norbert Fieke, führte bereits Gespräche mit Bürgermeister Karl Reinke. „Wir haben einige Ideen, die nachhaltig sein können, wenn alle an einem Strang ziehen. Dazu bedarf es noch einiger Vorbereitungen. Wichtiger Aspekt ist die Zukunftsfähigkeit und der nicht nur an Corona gebundene Mehrwert und zwar für alle Mitglieder der Werbegemeinschaft“, erklärt Norbert Fieke auf WN-Anfrage.

Dieser gemeinsame Handlungsleitfaden habe sich auch laut Bürgermeister Karl Reinke aus dem Gespräch mit der Werbegemeinschaft herauskristallisiert. Zur Unterstützung hat er bereits Kontakt mit Birgit Neyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Steinfurt, aufgenommen.

Aufgrund der aktuellen Lage laufen laut Reinke viele Dinge sehr schleppend und nur im Vorbereitungsmodus, wie zum Beispiel eine Dankeschön-Veranstaltung – zuerst für Pflegekräfte und anschließend für örtliche Unternehmer. „Aktuell habe ich Anweisung gegeben, sämtliche Bedarfe der laufenden Verwaltung, soweit gesetzlich möglich, hier vor Ort abzudecken“, sagte Karl Reinke.