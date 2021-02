Am Montagabend ist es auf der Laerstraße in Altenberge zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 23-jährige Frau kam gegen 20.15 Uhr mit ihrem Auto von der Straße ab und fuhr in einen Graben.

Da sich die Fahrerin nicht von selbst aus ihrem Wagen befreien konnte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Altenberge zum Unfallort alarmiert. Diese konnte die junge Frau schnell befreien. Insgesamt waren elf Kameraden der Feuerwehr im Einsatz, die auch für das Absperren der Straße sorgten. Ursprünglich rückten am Montag zunächst über 30 Feuerwehrleute aus, die jedoch nicht alle benötigt wurden und wieder zur Rettungswache zurückkehren konnten.

Mit dem Rettungswagen wurde die verletzte Frau ins Uniklinikum nach Münster transportiert. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Aussage tätigen, da die Unfallfahrerin zunächst unter Schock stand.