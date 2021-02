Die gesamte Feuerwehr wurde am Mittwoch um 21.55 Uhr per Sirenenalarm zu einem Einsatz am Heckenweg gerufen. Gemeldet wurde ein Zimmerbrand, teilt Feuerwehrleiter Guido Roters mit. Aus einem Fenster einer Erdgeschosswohnung sah eine Nachbarin Qualm hervorsteigen, die dann die Feuerwehr alarmierte.