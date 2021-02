Kehrtwende: Mit sieben Ja- und sechs Nein-Stimmen votierten die Mitglieder des Ausschusses für Klima-, Arten- und Umweltschutz, Mobilität in ihrer jüngsten Sitzung für den Erhalt der Buchen an der Buchenallee. Die Grünen hatten in einem Antrag gefordert, die Bäume zu erhalten. CDU und FDP stimmten dagegen. Kehrtwende Rückblick: Am 11. Mai 2020 wurde der Antrag von Anwohnerinnen und Anwohnern der Buchenallee auf sofortige Fällung aller Buchen abgelehnt.