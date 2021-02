Die Neugestaltung der Altenberger Grundschullandschaft nimmt immer konkrete Gestalt an. Das ist gut so, schließlich sollen bereits Ende des Jahres die ersten Arbeiten für den Um- und Neubau beginnen. Mit dem Schuljahr 2023/2024 soll die gemeinsame neue Grundschule an den Start gehen. Den Stand der Planungen stellte am Mittwochabend Stefan Setzer vom Büro Farwick+Grote den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Teilhabe, Generationen, Kultur, Sport und Soziales vor. Der gesamte Bereich des Offenen Ganztags soll künftig in der jetzigen Borndal-Grundschule untergebracht werden. Dort sollen die „Eingriffe so gering wie möglich gehalten werden“, kündigte Stefan Setzer an. Die Gruppenräume könnten in den bestehenden Klassenräumen untergebracht werden, so Setzer.