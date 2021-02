Gerät das Projekt ins Stocken?

Eigentlich müssten „nur“ noch die Fachpreisrichter gewählt, mit Architekturbüros Kontakt aufgenommen und ein Eckpunktepapier zum Architektenwettbewerb „Neubau Rathaus“ verabschiedet werden. Schließlich soll in der Ratssitzung am 8. März (Montag) das entsprechende Paket zum Rathausneubau geschnürt werden, um es Mitte März europaweit zu veröffentlichen. Doch seit Montagabend steht an dickes Fragezeichen hinter dem Prozedere. Denn: Die CDU stellte die Frage, ob ein Architektenwettbewerb überhaupt für das Bauvorhaben im Herzen von Altenberge erforderlich sei. Reiche nicht, ähnlich wie beim Neu- und Umbau der Grundschule, ein sogenanntes Gutachterverfahren aus, wollten die Christdemokraten wissen.

Unterhaltungskosten

Carsten Lottner vom Büro DSK, das die Gemeinde bei den Wettbewerbsvorbereitungen begleitet, sprach sich eindeutig für den bislang geplanten Weg eines Architektenwettbewerbs aus. „Ich kann dazu nur raten“, sagte der Diplom-Ingenieur Lottner. Es handele sich um eine „weitreichende, komplexe Entscheidung“, sagte Lotter. Sei es das Raumprogramm, die Haustechnik oder die Frage der Unterhaltungskosten – hier sei „externer Sachverstand“ angebracht, betonte Carsten Lottner. Der Bau des neuen Rathauses sei beispielsweise nicht vergleichbar mit der Neugestaltung des Marktplatzes. Gleichwohl, so Lottner, das Land zwinge eine Kommune nicht, einen Architektenwettbewerb durchzuführen. Auch das Gutachterverfahren sei zulässig und förderfähig, erläuterte Lottner.

Verwundert zeigte sich Grünen-Fraktionssprecher Stefan Lammers darüber, dass bei den Sachpreisrichtern nur jeweils ein Vertreter von CDU und Grünen stimmberechtigt sei. Im ersten Entwurf zur Besetzung dieses Gremiums waren noch alle vier im Rat vertretenen Parteien stimmberechtigt. „Wenn das gewünscht wird, können wir es noch ändern“, entgegnete Carsten Lottner.

Überrascht vom Vorstoß der CDU zeigten sich gleichermaßen Grüne, SPD und FDP. „Das irritiert mich doch sehr“, sagte Stefan Lammers. Seit Monaten sei die „Marschrichtung“ des Verfahrens schließlich bekannt gewesen. Auch Werner Schneider (Grüne) war überrascht, obwohl ein Gutachterverfahren seiner Ansicht nach auch ein „wenig bürgernäher“ sei. Aber: Bei einem Architektenwettbewerb mit 15 Büros sei die Auswahl an Entwürfen größer. Schneider: „Das eröffnet uns mehr Vielfalt.“

Das sieht Matthias Große Wiedemann (CDU) anders. Auch in einem Gutachterverfahren könnten drei bis fünf Entwürfe vorgestellt werden. „Das muss nicht zulasten der Vielfalt gehen“, so Große Wiedemann. Und für seinen Parteikollegen Christian Germing ist der Fall klar: „Wir sind mit Gutachterverfahren bislang immer gut verfahren.“ So sei die Gemeinde auch bei der Umgestaltung der Grundschullandschaft vorgegangen. Und dieses Projekt sei „viel komplexer“ als ein Rathausneubau. Germing: „Auch mit fünf Entwürfen haben wir genug Spielraum.“

Wie so oft in den vergangenen Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien hieß es am Ende des Tages „verschieben“: Am Montag (1. März) soll die Gemeindeverwaltung zu beiden Varianten – Architektenwettbewerb und Gutachterverfahren – Stellung beziehen. „Uns liegt das Rathaus sehr am Herzen“, sagte Bauausschuss-Vorsitzender Stefan Grawe zum Abschluss. „Und deshalb besteht noch Diskussionsbedarf.“